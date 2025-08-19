Che numero di maglia per Gutierrez? La prima indiscrezione

Nella giornata di ieri Miguel Gutierrez ha sostenuto le visite mediche col Napoli a Villa Stuart, in attesa dell'ufficialità e del consueto messaggio su X di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, l'esterno classe 2001 prelevato dal Girona indosserà la maglia numero 3 nella sua nuova avventura al Napoli.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, arriva dal Girona per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Il giocatore nei giorni scorsi ha completato la fase di riatletizzazione e quindi potrà da subito mettersi a disposizione di Antonio Conte e del suo staff per provare ad essere in buone condizioni dopo la sosta per le nazionali. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo.