Clamoroso Galatasaray, il ds Ergun si è dimesso: Osimhen tra gli ultimi affari

Cenk Ergun si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di direttore sportivo del Galatasaray. Lo comunica il giornalista Fabrizio Romano su X.

Pochi giorni fa aveva presentato e parlato di Osimhen e ora l'addio. Negli ultimi giorni di mercato il club turco ha avuto difficoltà a concludere diverse operazioni come Zalewski della Roma e Laurienté del Sassuolo.

Di Osimhen aveva detto: "E' un trasferimento straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato. Spero che possa essere un contributo importante per la bella stagione che aspetta il Galatasaray. Noi facciamo sempre il nostro dovere cercando di soddisfare quelle che sono le richieste del club. Il trasferimento potrà avere un seguito? Intanto concludiamo tutte le questioni per il meglio, poi avremo un po' di tempo per valutare la situazione".