Clamoroso in Championship: Southampton escluso dalla finale playoff per spionaggio

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Il il Southampton è stato escluso dai playoff di Championship dopo essere stato ritenuto colpevole di spionaggio ai danni del Middlesbrough

Una vicenda clamorosa scuote il calcio inglese, destinata a far discutere più di un grande addio in panchina: il Southampton è stato escluso dai playoff di Championship dopo essere stato ritenuto colpevole di spionaggio ai danni del Middlesbrough alla vigilia della semifinale d’andata. Una decisione shock che riscrive il finale della stagione e modifica radicalmente la corsa alla promozione.

La ricostruzione e le sanzioni della EFL

Secondo quanto stabilito dalla English Football League, il club ha ammesso “molteplici violazioni dei regolamenti legati alla registrazione non autorizzata degli allenamenti delle altre squadre”. L’episodio risale al 7 maggio, quando un analista del Southampton sarebbe stato sorpreso nei pressi del centro sportivo del Middlesbrough, il Rockliffe Park Training Ground: avrebbe filmato la seduta da una zona sopraelevata utilizzando il telefono e, secondo le ricostruzioni, avrebbe anche tentato di trasmettere le immagini in diretta. Scoperto, si sarebbe allontanato cancellando alcuni file, cambiando abiti in un bagno di un golf club vicino e tentando di evitare l’identificazione, prima di essere comunque riconosciuto grazie alle immagini del club avversario. Le prove sono state poi consegnate alla EFL, che ha aperto l’indagine.

Il Southampton è stato quindi giudicato colpevole della violazione di due norme fondamentali: la Regola 3.4, che impone il rispetto della massima buona fede tra club, e la Regola 127, che vieta di osservare o tentare di osservare gli allenamenti avversari nelle 72 ore precedenti una partita ufficiale. Oltre all’esclusione dai playoff, il club ha ricevuto anche una penalizzazione di 4 punti da scontare nella stagione 2026-27, mentre il Middlesbrough - eliminato proprio dai Saints in semifinale . è stato riammesso e giocherà la finale di Wembley contro l’Hull City per la promozione in Premier League. L’EFL ha definito il caso “una grave violazione dell’integrità sportiva”, con conseguenze pesantissime sull’esito del campionato.