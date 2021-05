Clamoroso in Colombia: James escluso dalla Copa America. "Condizione non ottimale"

Lo staff tecnico della Colombia ha reso noto che James Rodríguez è stato escluso dalla lista dei convocati per le partite contro Perù e Argentina (valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022) e per la Copa América 2021.

"Nei giorni scorsi, il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno riscontrato un livello non ottimale di condizione. Il CT Rueda e il suo staff si rammaricano di non poter contare su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa tornare a rappresentare il Paese con la solita professionalità". Al suo posto è stato chiamato Edwin Cardona.