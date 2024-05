Clamoroso in Ligue 1, il Lille di Fonseca perde la Champions diretta al 94’: festeggia il Brest

Ultimo turno di Ligue 1 vietato ai deboli di cuore, con due clamorosi colpi di scena.

Ultimo turno di Ligue 1 vietato ai deboli di cuore, con due clamorosi colpi di scena. Quello più grosso riguarda la zona calda: il Lorient compie un'impresa leggendaria a scavalca il Metz all'ultima curva, costringendo quest'ultimo a un'amarissima retrocessione.

La squadra di Le Bris vince 5-0 e pareggia la differenza reti, prendendosi così la terzultima piazza che vale lo spareggio contro la terza della Ligue 2. Incredibile epilogo anche nella lotta per il terzo posto: il Lille di Fonseca subisce il 2-2 nel recupero, ai gironi di Champions ci sarà il Brest. Il Lione, in attesa di disputare la finale di Coupe de France contro il PSG, si qualifica in Europa League, mentre il Lens va in Conference.

CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 76 (campione di Francia)

Monaco 67 (in Champions League)

Brest 61 (in Champions League)

Lille 59 (ai preliminari di Champions League)

Nizza 54 (in Europa League)

Lione 53 (in Europa League)

Lens 51 (in Conference League)

Marsiglia 50

Reims 47

Rennes 46

Tolosa 43

Montpellier 41 (1 punto di penalizzazione)

Strasburgo 39

Nantes 33

Le Havre 32

Lorient 29 (ai playout)

Metz 29 (retrocesso)

Clermont 25 (retrocesso in Ligue 2)