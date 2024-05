Clamoroso in Premier! Il 6 giugno i club decideranno se abolire il VAR

Poco più di due settimane e l’Inghilterra potrebbe prendere una decisione clamorosa nel mondo del calcio.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco più di due settimane e l’Inghilterra potrebbe prendere una decisione clamorosa nel mondo del calcio. Il condizionale ovviamente è d’obbligo in quanto l’assemblea dovrà ancora tenersi. Il 6 giugno i club della Premier League si incontreranno per votare se, per la prossima stagione, mantenere il VAR oppure abolirlo. A darne l’annuncio è la BBC che poi snocciola i motivi che potrebbero portare il massimo campionato inglese ad una vera e propria marcia indietro dal punto di vista dell’utilizzo della tecnologia.

La posizione del Wolverhampton

A guidare la crociata "anti-VAR" è il Wolverhampton che ha depositato un reclamo alla Lega per portare ad una votazione sulla questione. Il club riconosce che la tecnologia è stata introdotta "in buona fede" ma ha portato a "numerose conseguenze negative non intenzionali che stanno danneggiando il rapporto tra tifosi e calcio". "Il prezzo che stiamo pagando per un piccolo aumento della precisione è - si legge sempre nella comunicazione dei Wolves - in contrasto con lo spirito del nostro gioco".

La risposta della Premier League

Dall’altra parte la Premier League ha fatto sapere di "riconoscere le preoccupazioni" sul VAR ma allo stesso tempo di "supportare pienamente" la tecnologia e continuare a lavorare con gli arbitri per apporre delle migliorie riducendo ancora gli errori.