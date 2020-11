Clamoroso in Spagna - "Maradona un violentatore", calciatrice rifiuta il minuto di silenzio

"Non sono disposta a osservare un minuto di silenzio per ricordare un violentatore". Così Paula Dapena ha spiegato il suo gesto di protesta durante il minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona. La calciatrice del Viajes Interrias FF ha protestato girandosi e mettendosi seduta nel prepartita della sfida contro il Deportivo La Coruna. Un episodio, raccontato dal Corriere dello Sport, che farà sicuramente discutere.