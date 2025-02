Clamoroso in Turchia! Simulazione Mertens: l'Adana abbandona il campo, gara sospesa

Clamoroso quanto accaduto in Galatasaray-Adana Demirspor, match di Super Lig turca sospeso dopo l'abbandono del campo della squadra ospite.

All'ennesima decisione dell'arbitro in favore della squadra di Istanbul, l'Adana deciso di abbandonare il campo al 21' del primo tempo, rifiutando di giocare la partita che stava perdendo 1-0 dopo un rigore trasformato da Morata. A far scattare l'ira della squadra ospite una simulazione di Dries Mertens in area di rigore.