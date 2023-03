Clamoroso Juve, il pm Santoriello lascia l'accusa: il motivo dell'astensione

La motivazione riguarda le polemiche degli ultimi mesi in seguito alla diffusione di un video in cui si professava tifoso del Napoli e anti-juventinl

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Santoriello lascia il processo contro la Juventus. Come riporta l’ANSA, il magistrato ha lasciato il ruolo di Pubblico Ministero dell’accusa della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma riguardante il club bianconero. La motivazione riguarda le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi in seguito alla diffusione di un video in cui si professava tifoso del Napoli e anti-juventino. Motivo che ha portato Santoriello ad astenersi dal sostenere l’accusa.