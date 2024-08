Clamoroso Man City: stangata da 2mln dalla Premier per ritardi all'ingresso in campo

Maxi-multa in arrivo dalla Premier League nei confronti del Manchester City di Pep Guardiola.

Maxi-multa in arrivo dalla Premier League nei confronti del Manchester City di Pep Guardiola. Si parla di ben 2 milioni di sterline che dovranno essere pagati alla Federazione britannica per un motivo decisamente singolare ed insolito. Il club di Manchester infatti ha accumulato fin troppi ritardi nel rientrare in campo fra primo e secondo tempo: ben 22 volte sono state contate dagli organi federali. Fra di essi anche alcuni ritardi al fischio d'inizio delle partite e non soltanto fra una frazione e l'altra.

Secondo quanto si apprende si va da un ritardo di 79 secondi contro il Brighton il 22 ottobre 2022, con relativa multa di 10mila sterline, fino al record di 200mila sterline rimediati come sanzione per la gara contro il West Ham dello scorso 19 maggio, a causa di 2 minuti e 46 secondi di troppo fatti passare sull'orologio dell'arbitro. In 5 occasioni poi come si diceva i ragazzi di Guardiola hanno fatto tardare anche il calcio d'inizio.

Questo il comunicato pubblicato dalla Premier League nelle scorse ore: "La Premier League e il Manchester City FC hanno stipulato un accordo sanzionatorio dopo che il club ha ammesso di aver violato la regola L.33 della Premier League relativa agli obblighi di calcio d'inizio e ripartenza. Le violazioni riguardano un certo numero di partite di Premier League nelle stagioni 2022/23 e 2023/24". Per concludere, la Premier fa sapere che questo inconveniente sia accaduto 8 volte nel campionato 2022/23 e ben 14 nella stagione 2024/25.