Clamoroso, mercoledì Juve-Milan di Coppa Italia si giocherà a porte aperte per i piemontesi

Continuano le polemiche riguardo il Coronavirus ed il rinvio delle partite inizialmente previste a porte chiuse, prima fra tutte Juve-Inter, anche perché le modalità non dovrebbero avere continuità. Come riportato dalla redazione online de La Stampa, infatti, nel corso del vertice che si sta tenendo in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita Juve-Milan di Coppa Italia si giocherà a porte aperte, ma potranno accedervi soltanto coloro che sono residenti in Piemonte. Si attendono comunicazioni ufficiali.