Clamoroso Osasuna, la UEFA rischia di estrometterla dalle coppe: il motivo

© foto di José Maria Diaz Acosta

Brutte notizie in arrivo per l'Osasuna. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo la UEFA potrebbe escludere il club navarro dalle competizioni europee. La squadra ha conquistato all'ultima giornata de LaLiga il 7° posto, valido per la UEFA Europa Conference League. Tuttavia il massimo organo calcistico europeo ha aperto un dossier dopo che la Corte Suprema ha condannato i membri del CdA del periodo 2012/13 e 2013/14 per i reati di appropriazione indebita, falso in bilancio, corruzione.

In particolare, si contesta l'Osasuna per aver truccato una partita giocata con il Betis, sulla base di un pagamento di 400mila euro per battere il Valladolid e altri 200mila euro per averli fatti vincere a Pamplona. Inoltre l'allenatore dell'epoca, Angel Luis Vizcay, ha ammesso che ci furono altri due episodi di corruzione la stagione precedente. In caso la UEFA decidesse di estromettere l'Osasuna, il suo posto verrebbe preso dall'Athletic, ottavo classificato nell'ultimo campionato.