Clamoroso retroscena su Gyokeres: qualche anno fa stava per andare al Cosenza

vedi letture

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato a Telerama e ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato a Telerama e ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato legato al periodo in cui lavorava al Cosenza (dal 2017 al 2021, proprio prima di approdare al Lecce in cui è ancora attualmente protagonista), in Serie B, e che ha visto come protagonista Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting CP che sta facendo impazzire tutti i big club europei a suon di gol e che, stando al racconto, poteva giocare nella nostra serie cadetta. Ha infatti rivelato Trinchera: "Vi sembrerà strano ma quando ero al Cosenza stavo per prendere Gyokeres dello Sporting Lisbona. Poi però cambiò agente e non se ne fece nulla...".