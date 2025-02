Clamoroso Rugani: condannato a 6 mesi di carcere per guida in stato di ebbrezza

Incredibile quello che è successo a Daniele Rugani nelle ultime ore. Il difensore dell'Ajax, ex di Juventus e Cagliari, è stato condannato a 6 mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza da un giudice di Torino. Il calciatore, oltre alla pena detentiva con la condizionale, dovrà pagare pagare una multa di 2.000 euro. Al classe '94 sarà revocata la patente e verrà confiscata la Maserati.

I fatti risalgono al 21 luglio 2023, quando Rugani fu coinvolto in un incidente, un sinistro autonomo, su un raccordo alle porte di Torino. Sul posto intervenne la polizia stradale, che lo sottopose all'alcol test, che rivelò come stesse guidando con un tasso alcolemico di 1,56 grammi per litro di sangue nel corpo. Il limite consentito è invece di 0,5 g/l.

Rugani era alla guida della sua Maserati metallizzata e fu costretto a fermarsi a un posto di blocco a Torino, precisamente a Corso Grosseto. Il tutto accadde la notte, probabilmente quando il difensore stava tornando a casa dopo una serata trascorsa fuori. La sentenza di condanna è stata notificata nelle ultime ore. Nella stagione 2024-2025 il centrale ha giocato 9 partite in Eredivisie, 5 in Europa League, una nei preliminari della stessa competizione e 2 in Coppa d'Olanda, segnando un gol.