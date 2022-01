Clamoroso Schiappacasse: arrestato in Uruguay per possesso di pistola e stupefacenti

In queste ore, Nicolas Schiappacasse, giocatore di proprietà del Sassuolo ma tornato in patria ormai da mesi per giocare con il Penarol, è stato arrestato in Uruguay. Proprio poco prima di un'amichevole tra il Penarol e il Nacional, il classe '99 è stato fermato dalla polizia locale mentre si recava, in auto alla sfida, e arrestato perché in possesso di una pistola calibro 9, carica. Immediate le manette sia per Schiappacasse che per gli altri individui nel veicolo, tra cui, in base a quanto appurato dai primi controlli delle forze dell’ordine, anche un giovane con precedenti per narcotraffico. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ad aggravare la posizione di Schiappacasse, che secondo il rapporto della polizia “ha cercato di liberarsi dell’arma prima di arrestare il veicolo per il controllo”, c’è anche il ritrovamento di alcune pasticche di stupefacenti.