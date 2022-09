CLASSIFICA - Il Milan scavalca tutti! Rossoneri soli in vetta: il Napoli può agganciarli

Il Milan batte 3-2 l'Inter nel derby e sale a quota 11 punti in classifica raggiungendo il primo posto in solitaria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan batte 3-2 l'Inter nel derby e sale a quota 11 punti in classifica raggiungendo il primo posto in solitaria. Il Napoli in caso di vittoria questa sera potrebbe raggiungere in vetta proprio i rossoneri. Ecco la classifica parziale:



Milan 11

Atalanta 10

Roma 10

Inter 9

Juventus 9

Napoli 8

Lazio 8

Torino 7

Udinese 7

Fiorentina 6

Salernitana 5

Sassuolo 5

Spezia 4

Empoli 3

Lecce 2

Bologna 2

Verona 2

Sampdoria 2

Cremonese 0

Monza 0