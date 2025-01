CLASSIFICA - Il Napoli allunga di nuovo in vetta! Capolista a +6 sull'Inter!

Un altro successo da grande squadra, ergo un altro messaggio forte al campionato: il Napoli è un team da Scudetto. Contro la Juventus una vittoria da big per gli uomini di Conte, che vanno sotto nel primo tempo per la rete di Kolo Muani (al debutto in bianconero) ma con una ripresa perfetta e i gol di Anguissa e Lukaku (su rigore) ribaltano il risultato e ottengono la settima vittoria consecutiva. Il mare forza 7 è un mare grosso, caratterizzato da onde con un'altezza significativa. E allora sì, è un Napoli forza 7. Gli azzurri allungano in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio e due partite in più dell'Inter. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.