Foto CLASSIFICA - Il Napoli passa a Genova e si riprende la vetta almeno per una notte

Il Napoli batte in trasferta il Genoa per 2-1 e conquista tre punti fondamentali. Azzurri di Antonio Conte di nuovo in vetta alla classifica e lo saranno almeno fino a domani, quando l'Atalanta affronterà l'Empoli alle ore 18:00.

La classifica di Serie A aggiornata dopo Genoa-Napoli 1-2:

Napoli 38**

Atalanta 37

Inter 34*

Fiorentina 31*

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19**

Roma 16

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15**

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

*una partita in meno

**una partita in più