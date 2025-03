Foto CLASSIFICA - Inter si porta a +4 almeno per una notte, in attesa di Napoli-Fiorentina

L'Inter di Simone Inzaghi vince 3-2 in rimonta contro il Monza. I nerazzurri dunque mantengono la vetta per questa giornata e si portano, almeno per una notte, a +4 punti sul Napoli che domani affronterà la Fiorentina al Maradona.

Serie A, la classifica aggiornata:

1. Inter 61 punti (28)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 47 (27)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Milan 44 (28)

9. Roma 43 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 35 (28)

12. Genoa 32 (28)

13. Como 29 (28)

14. Verona 26 (27)

15. Cagliari 26 (28)

16. Lecce 25 (28)

17. Parma 24 (28)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 19 (28)

20. Monza 14 (27)