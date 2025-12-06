Foto CLASSIFICA - La situazione dopo gli anticipi: l'Inter si prende temporaneamente la vetta

Poker dell'Inter al Como e i nerazzurri balzano al comando della classifica e ci restano almeno fino a domenica sera, quando Napoli e Juventus scenderanno in campo, mentre bisogna attendere lunedì per vedere la risposta del Milan, impegnato sul campo del Torino. Di seguito la classifica aggiornata dopo i tre anticipi di oggi.