Gazzetta: "La Juve a Napoli soltanto domani, Spalletti teme una notte insonne"

Oggi alle 08:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport dedica l'apertura in prima pagina al sorteggio per i Mondiali 2026 che sorridono alla Nazionale di Gennaro Gattuso: "Italia, che occasione. Canada, Qatar e Svizzera. L'urna americana ci fa sognare. Una spinta in più per i playoff".

Di spalla spazio al big match di domani tra Napoli e Juventus: "La Juve a Napoli soltanto domani, Spalletti teme una notte insonne". A centro pagina l'Inter, che stasera deve vedersela con il Como di Fabregas: "Lautaro-Paz, vale 10". Di seguito la prima pagina integrale.