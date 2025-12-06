Spalletti torna al Maradona: ecco che tipo di accoglienza si aspetta

vedi letture

Dal Napoli alla Juventus, passando per la Nazionale. Ma Luciano Spalletti non sente di aver tradito la squadra e la città in cui ha vinto lo Scudetto, pertanto non si aspetta un'accoglienza negativa. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica:

"Luciano non ha paura dei fischi e chi gli è vicino non ha dubbi l'eventuale contestazione del Maradona dal punto di vista agonistico lo caricherebbe, piuttosto che deprimerlo. Sul piano personale invece il tecnico toscano ci resterebbe sicuramente un po' peggio, perché non si sente un traditore ed è convinto-di conseguenza di non meritare una accoglienza da nemico".