Tuttosport: "Napoli-Juve, l'affare s'ingrossa"

Oggi alle 08:50Notizie
di Antonio Noto
"Dal campo al mercato: una rivalità totale che adesso coinvolge anche Tiago Gabriel e Mendoza".

Non solo Napoli-Juventus al Maradona, i due club si sfidano anche sul mercato. Tuttosport nella sua edizione di oggi, apre così in prima pagina: "Napoli-Juve, l'affare s'ingrossa. Dal campo al mercato: una rivalità totale che adesso coinvolge anche Tiago Gabriel e Mendoza".

In taglio alto spazio al sorteggio dei Mondiali 2026 con gli avversari dell'Italia se la Nazionale riuscisse a qualificarsi: "Al Mondiale contro David, se...". Di seguito la prima pagina integrale.