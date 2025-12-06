Prima pagina
Tuttosport: "Napoli-Juve, l'affare s'ingrossa"
"Dal campo al mercato: una rivalità totale che adesso coinvolge anche Tiago Gabriel e Mendoza".
Non solo Napoli-Juventus al Maradona, i due club si sfidano anche sul mercato. Tuttosport nella sua edizione di oggi, apre così in prima pagina: "Napoli-Juve, l'affare s'ingrossa. Dal campo al mercato: una rivalità totale che adesso coinvolge anche Tiago Gabriel e Mendoza".
In taglio alto spazio al sorteggio dei Mondiali 2026 con gli avversari dell'Italia se la Nazionale riuscisse a qualificarsi: "Al Mondiale contro David, se...". Di seguito la prima pagina integrale.
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
