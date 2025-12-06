Kvara-show, risponde alle critiche e rilancia il PSG in campionato: doppietta al Rennes

di Pierpaolo Matrone

Kvaratskhelia risponde alle critiche e trascina il PSG nel 5-0 al Rennes, firmando due reti da autentico fuoriclasse. Il georgiano apre le marcature con una splendida azione personale di 40 metri palla al piede, poi sigla il 3-0 con un destro potente su assist arretrato. Migliore in campo, lascia il terreno di gioco sul triplo vantaggio. Decisivo anche Safonov, autore di una grande parata sullo 0-0.

L’Équipe aveva evidenziato un avvio di stagione sotto tono (3 gol e 5 assist in 16 gare), paragonandolo al post-Scudetto di Napoli. Ma Luis Enrique non rinuncia al suo talento, decisivo già nella scorsa Champions League.