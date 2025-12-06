Al Napoli il premio come squadra dell'anno ai Gazzetta dello Sport Awards
In questo 2025 il Napoli è stato senza dubbio la squadra dell'anno in Italia. Premiato al Gran Galà del Calcio e anche ai Gazzetta dello Sport Awards, come si legge sul quotidiano:
"Il Napoli, in 21 anni di presidenza di De Laurentiis, ha preso il calcio e l'ha rivoltato come un branzino, senza mai friggere il pesce con l'acqua, anzi mostrando al mondo come ci si finanzia e come si resta accomodati al tavolo, perché questa non è una mano di chemin de fer. II Napoli è un'azienda tutta anema e core, con un equilibrio finanziario da far rabbrividire le borse di Wall Street e da mandare in tilt pure gli algoritmi".
