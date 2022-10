CLASSIFICA - Milan momentaneamente in testa: agganciato il Napoli al primo posto

Il Milan cala il poker contro il Monza e aggancia il Napoli in testa, 4-1 il punteggio finale in favore dei ragazzi di Pioli

Il Milan cala il poker contro il Monza e aggancia il Napoli in testa, 4-1 il punteggio finale in favore dei ragazzi di Pioli. I rossoneri trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato e salgono a quota 26 punti, gli stessi del Napoli impegnato domani sera con la Roma. Il Monza resta fermo a quota 10.

Napoli 26

Milan 26*

Atalanta 24

Roma 22

Lazio 21

Udinese 21

Juventus 19*

Inter 18

Salernitana 13*

Sassuolo 12

Empoli 11*

Torino 11

Fiorentina 10

Monza 10*

Spezia 9*

Lecce 8

Bologna 7

Hellas Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3

*Una partita in più