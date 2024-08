CLASSIFICA - Vittoria al cardiopalma del Napoli: Conte fa due su due al Maradona

Gli azzurri conquistano la seconda vittoria consecutiva in una gara folle contro il Parma: 2-1 con due reti dopo il 90', emiliani che hanno chiuso in dieci uomini e senza portiere per l'espulsione di Suzuki. Vincere aiuta a vincere e ora gli uomini di Conte sono a 6 punti dopo tre giornate. Nell'altra gara di sabato sera invece pareggiano 2-2 Lazio e Milan.

CLASSIFICA

Inter 7 punti*

Torino 7*

Juventus 6

Napoli 6*

Empoli 5*

Genoa 4

Udinese 4

Parma 4*

Lazio 4*

Hellas Verona 3

Atalanta 3*

Lecce 3*

Bologna 2*

Fiorentina 2

Cagliari 2*

Milan 2*

Roma 1

Monza 1

Como 1

Venezia 1*

*una partita in più