CLASSIFICA - Vittorie di Lazio e Roma: si fa dura la corsa per la Champions

Arrivano risultati non positivi per il Napoli dai match delle 15. La Lazio ha espugnato il Mapei Stadium contro il Sassuolo grazie al gol di Caicedo all'ultimo minuto e conferma il terzo posto a quota 27 punti. Corre anche la Roma che con la bella vittoria contro il Brescia sale al quarto posto (momentaneo) a quota 25 punti. La zona Champions per gli azzurri ora è distante 5 punti in attesa del match del Cagliari.