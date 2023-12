Classifiche a confronto: il Napoli crolla a -17, un punto in meno a giornata rispetto a un anno fa

Classifiche a confronto dopo 17 giornate di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 17 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter ha dieci punti in più, che consentono ai nerazzurri di guidare il campionato a due giornate dalla fine del girone di andata. Saldo positivo anche per la Juventus seconda della classe: +3. Il crollo più grande è chiaramente quello del Napoli, che ha 17 punti in meno rispetto all'anno scorso, mentre il Milan di Stefano Pioli viaggia con quattro punti in meno.

Udinese, Salernitana ed Empoli sono peggiorate molto, rispettivamente con -11, -9 e -7. Sorridono anche Bologna e Fiorentina, con i felsinei, attualmente quarti, che hanno 12 punti in più rispetto alla passata stagione, per la differenza in positivo migliore delle 20 di A, mentre i viola sono a +7. Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Inter 44 punti (+10 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 17 giornate)

*Juventus 40 (+3)

Milan 33 (-4)

Bologna 31 (+12)

Fiorentina 30 (+7)

Roma 28 (-3)

Napoli 27 (-17)

Atalanta 26 (-5)

Torino 24 (+1)

Lazio 24 (-7)

Monza 21 (+3)

Lecce 20 (+1)

Frosinone 19 (in Serie B)

Genoa 19 (in Serie B)

Sassuolo 16 (=)

Udinese 14 (-11)

Hellas Verona 14 (+5)

Cagliari 13 (in Serie B)

Empoli 12 (-7)

Salernitana 9 (-9)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione