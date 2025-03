Classifiche a confronto - Il Napoli di Conte a +14, l'Inter di Inzaghi a -14!

Classifiche a confronto in Serie A in attesa di Juventus-Hellas Verona, sfida che andrà in scena questa sera a Torino e chiuderà il programma della 27esima giornata di campionato. L'Inter capolista raggiunta dal Napoli nei minuti finali del big match andato in scena sabato sera al Maradona ha 14 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Al contrario, la squadra di Antonio Conte ne ha 14 in più.

Al terzo posto c'è l'Atalanta di Gasperini, squadra che nonostante il passo falso contro il Venezia viaggia con nove punti in più rispetto allo scorso campionato. Addirittura meglio sta facendo la Lazio di Baroni: +10. Confronto leggermente negativo per il Bologna di Italiano rispetto all'ultimo di Thiago Motta, così come per la Roma: -4 per entrambe.

Dopo la ventisettesima giornata la squadra col confronto migliore è l'Udinese di Kosta Runjaic: +15 rispetto alla scorsa stagione. In negativo, confronto imbarazzante per il Monza fanalino di coda: dopo 27 giornate la squadra brianzola ha 14 punti in classifica, un anno fa di questi tempi era decima col Torino e di punti ne aveva 36.

Inter 58 punti (-14 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 27 gare di campionato)

Napoli 57 (+14)

Atalanta 55 (+9)

Lazio 50 (+10)

*Juventus 49 (-8)

Bologna 47 (-4)

Fiorentina 45 (+3)

Roma 43 (-4)

Milan 41 (-15)

Udinese 39 (+15)

Torino 34 (-3)

Genoa 31 (-2)

Como 28 (in Serie B)

*Hellas Verona 26 (+6)

Cagliari 25 (+2)

Lecce 25 (=)

Parma 23 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 18 (in Serie B)

Monza 14 (-22)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 26 giornate della Serie A 2023/24