Sassuolo-Napoli, Alvino anticipa la prima formazione di Conte: sorpresa tra i pali
TuttoNapoli.net
Giornata di vigilia di Sassuolo-Napoli, l'esordio dei Campioni d'Italia e della stella Kevin De Buyne, giornata anche di conferenza stampa e di riflessioni sulla formazione che potrebbe scendere in campo. In questo senso il giornalista Carlo Alvino ha annunciato quella che secondo lui dovrebbe essere la proima formazione di Antonio Conte contro i neroverdi:
"C’è molto interesse per capire come e con chi sarà completata la rosa, ma molto sommessamente voglio ricordare che domani si torna in campo da Campioni d’Italia. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca", scrive il giornalista sui suoi social.
Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte per la 1ª di Serie A
23 ago 2025 18:30
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Conte a DAZN: "Napoli non s'è mai ripetuto, parliamo poco! Giocherà chi merita, Beukema preso per un motivo..."
Conte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Conte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
SSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Gutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
