Sassuolo-Napoli, Alvino anticipa la prima formazione di Conte: sorpresa tra i pali
Oggi alle 12:32
Giornata di vigilia di Sassuolo-Napoli, l'esordio dei Campioni d'Italia e della stella Kevin De Buyne, giornata anche di conferenza stampa e di riflessioni sulla formazione che potrebbe scendere in campo. In questo senso il giornalista Carlo Alvino ha annunciato quella che secondo lui dovrebbe essere la proima formazione di Antonio Conte contro i neroverdi:

"C’è molto interesse per capire come e con chi sarà completata la rosa, ma molto sommessamente voglio ricordare che domani si torna in campo da Campioni d’Italia. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca", scrive il giornalista sui suoi social.