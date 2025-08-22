Prima pagina
Corriere dello Sport: "Conte vuole il sì di Hojlund"
Il mercato la fa da padrone sulla prima pagina del Corriere dello Sport, a partire dal Napoli che continua a cercare un attaccante che possa sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. Come riferito dal quotidiano, gli azzurri hanno sciolto le riserve e hanno deciso di puntare con forza su Rasmus Hojlund, attaccante danese che il Manchester United è pronto a cedere qualora arrivasse il via libera del giocatore. Il club di De Laurentiis ragiona anche sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto. Nodo ingaggio: Rasmus aveva chiesto 6,5 milioni al Milan. La prima alternativa resta Dovbyk
