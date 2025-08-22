Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, Diouf nel motore. Napoli-Hojlund,contatto!"

vedi letture

L'apertura della prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Andy Diouf, pronto a sposare l'Inter dopo che ieri il club nerazzurro ha trovato l'accordo col Lens per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista: l'intesa è stata raggiunta sulla base di circa 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25 totali. "Inter, Diouf nel motore - si legge sul quotidiano -. Il rinforzo che cambia il centrocampo. Il francese sarà oggi a Milano, è costato 20 milioni più 5 di bonus.

È il mediano di corsa e dinamismo che mancava per il gioco di Chivu”. Di spalla spazio all'intervista a Fabio Capello ("Milan attento, Allegri merita attaccanti top") e al mercato del Napoli, dove Rasmus Hojlund è diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dopo l'infortunio che terrà Romelu Lukaku ai box per almeno tre o quattro mesi: "Napoli-Hojlund, contatto. Manna lo chiama e alza l'offerta".