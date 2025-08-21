Bari, la Curva Nord contro i De Laurentiis: "Sosterremo solo maglia e città!”

Come annunciato nei giorni scorsi i gruppi organizzati della Curva Nord del Bari si sono ritrovati questa sera, assieme ai semplici tifosi, per decidere le linee guida in vista dell’inizio della stagione, con la trasferta di Venezia in programma domenica 24 agosto, e come seguire la squadra di mister Caserta in casa e in trasferta. Alla manifestazione ha partecipato più di un migliaio di tifosi che si sono radunati nell’antistadio del San Nicola. Di seguito il comunicato della tifoseria organizzata barese:

"Dopo l'ennesima estate dai lunghi silenzi in casa Bari, siamo arrivati alle porte del nuovo campionato. Su una cosa siamo tutti d'accordo: la gestione De Laurentiis maturata fino a questo momento, ha scontentato tutti e disatteso le aspettative di un'intera città.

Dall'incontro che si è appena tenuto con la tifoseria all'antistadio, è emersa la volontà di continuare a seguire la squadra, sia in casa che in trasferta, con lo stesso entusiasmo di sempre. Il tutto, distinguendo l'attaccamento alla maglia, alla città e alla Curva Nord, dalla gestione improvvisata di una proprietà che è solo di passaggio e a cui poco importa di Bari e dei baresi. Una gestione figlia di una proprietà che non fallisce se la SSC Bari va in perdita di qualche milione di euro e non si arricchisce se va gente allo stadio.

Ad ogni modo, non potendo restare indifferenti allo scempio gestionale, nelle partite casalinghe non esporremo gli striscioni dei gruppi e le rispettive bandiere; al loro posto ci sarà un unico striscione che riporterà la dicitura "Per la nostra città", oltre al tricolore "Bari". In trasferta, continueremo ad esporre striscioni, stendardi e bandiere dei gruppi della Nord. Questo, almeno fino a quando non ci sarà un nuovo cambio di proprietà, o un ingresso di nuovi soci.

Come già anticipato, il tifo sarà a sostegno di maglia e città, con cospicua presenza di cori contro la multiproprietà e la gestione De Laurentis. Capitolo squadra: i giocatori e il mister non hanno alcuna colpa e meritano fiducia iniziale. A loro viene richiesto il massimo impegno in cambio di un supporto costante e incondizionato.

Questo è quanto. Una nuova stagione è iniziata e noi, come sempre, siamo pronti a fare dell'attaccamento e della partecipazione i tratti distintivi della nostra tifoseria. Contro la multiproprietà, contro la gestione De Laurentis, ma sempre per Bari, per il Bari e la Curva Nord".