Gutierrez al Napoli, il Girona ha trovato l’erede: il nuovo terzino arriva dall’Aston Villa

vedi letture

Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Napoli, il Girona ha bisogno di un nuovo terzino sinistro per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e pare averlo trovato in casa Aston Villa. Il club catalano, dopo un 16° posto nell'ultimo campionato, punta a risalire la china e, secondo quanto riferito dai colleghi di Foot Mercato, avrebbe raggiunto un accordo con il terzino sinistro spagnolo Alex Moreno.

Il giocatore, 32 anni, è pronto a tornare in Liga dopo un'esperienza in Premier League non del tutto soddisfacente. Arrivato all'Aston Villa nel 2023, Moreno non è riuscito a ritagliarsi un posto fisso nelle gerarchie di Unai Emery ed è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest la scorsa stagione, dove ha collezionato 19 presenze. Le trattative tra il Girona e l'Aston Villa sono a buon punto e l'affare sembra ormai a un passo dalla conclusione. Per il giocatore, che ha mosso i primi passi nelle giovanili del Barcellona e si è poi messo in luce con la maglia del Betis, è pronto un contratto fino al 2027. L'arrivo di Moreno rappresenta un'importante aggiunta per il Girona, che si assicura un giocatore d'esperienza, capace di garantire solidità e spinta sulla fascia sinistra.