Classifiche a confronto: Spalletti ha gli stessi punti di Gattuso, che crollo per l'Atalanta

Nell'analisi delle classifiche a confronto dopo le gare, in attesa dei due posticipi di oggi, il dato più positivo rimane quello della Fiorentina

Luciano Spalletti ha gli stessi punti che aveva lo scorso anno Rino Gattuso dopo trentasette giornate di campionato. Nell'analisi delle classifiche a confronto dopo le gare del weekend, in attesa dei due posticipi di oggi, il dato più positivo rimane quello della Fiorentina, ma colpisce anche il +14 del Torino. In negativo, spicca sempre l'Atalanta, che peggiora ancora: -19.

Milan 83 (+7 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 37 giornate)

Inter 81 (-7)

Napoli 76 (=)

Juventus* 69 (-3)

Lazio* 62 (-6)

Roma 60 (+1)

Fiorentina* 56 (+17)

Atalanta 59 (-19)

Verona 52 (+8)

Torino 50 (+14)

Sassuolo 50 (-9)

Udinese 44 (+4)

Bologna 43 (+2)

Empoli 38 (in Serie B)

*Sampdoria 33 (-13)

Spezia 36 (-2)

Salernitana 31 (in Serie B)

Cagliari 29 (-8)

Genoa 28 (-11)

Venezia 26 (in Serie B)