Classifiche a confronto: vola il Napoli, differenza clamorosa con Garcia

vedi letture

Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Vola il Napoli di Antonio Conte che fino a questo momento ha conquistato 25 punti sui 30 disponibili: rispetto allo scorso campionato, la squadra partenopea sta viaggiando con un +7. Confronto negativo per l'Inter: -4. E ancora peggiore quello della Juventus fermata dal Parma: -5.

Napoli 25 (+7 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 10 giornate)

Inter 21 (-4)

Atalanta 19 (=)

Fiorentina 19 (+2)

Lazio 19 (+3)

Juventus 18 (-5)

Udinese 16 (+9)

*Milan 14 (-7)

Torino 14 (+2)

Roma 13 (-1)

*Bologna 12 (-2)

Empoli 11 (+4)

Parma 9 (in Serie B)

Como 9 (in Serie B)

Hellas Verona 9 (+1)

Cagliari 9 (+3)

Monza 8 (-5)

Venezia 8 (in Serie B)

Lecce 8 (-5)

Genoa 6 (-5)