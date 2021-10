Col Legia è già dentro o fuori: Spalletti ne cambia 7 ma non lo definisce turnover

"E' una gara decisiva per restare nella competizione". Luciano Spalletti non usa troppi giri di parole per sottolineare l'importanza della gara di questa sera con il Legia, quartultimo in Polonia ma capolista a sorpresa del raggruppamento con 6 punti, frutto di due gare vinte in contropiede, e che il Napoli - con un solo punto - deve obbligatoriamente avvicinare per poi poter pensare ad un sorpasso nella gara seguente a Varsavia. Un solo risultato a disposizione, ma Luciano Spalletti conferma la volontà di ampie rotazioni (potrebbero essere 7). Guai però a definirlo turnover.

Non chiamatelo turnover

"Affronteremo la gara al massimo e la rosa ce lo permette. Abbiamo un numero importante di calciatori di livello alto per stare dentro questa competizione. Parlare di turnover è offensivo - dice Spalletti entrando nel merito dei nomi -, elementi come Meret, Manolas, Mertens, Lobotka fino all'infortunio, sono altri titolari della squadra. Mertens e Demme giocano per turnover?". Ed in effetti da un lato il tecnico intende risparmiare gran parte dei titolari (dall'inizio o successivamente tramite i cambi) in vista della gara delicata contro la Roma, ma dall'altro la necessità è dare anche minutaggio ai rientranti per aumentare le proprie scelte anche in campionato.

Tre esordi dal 1'

Nella formazione titolare potrebbero esserci per la prima volta tre elementi. Si parte da Juan Jesus, considerando che non c'è Mario Rui squalificato ed è out anche Malcuit, mentre al centro Manolas torna a far coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra (da risparmiare forse a gara iniziata col giovane Zanoli). Questa la linea difensiva a protezione di Meret che torna tra i pali. In mediana certo il debutto da titolare di Demme, in coppia con Fabian o Lobotka (probabilmente si alterneranno) mentre in attacco Lozano, Elmas ed Insigne agiranno alle spalle di Mertens (favorito su Petagna) che dovrebbe essere il terzo a debuttare in questa stagione dall'inizio