Col Liverpool pienone al San Paolo: previsti oltre 40mila spettatori col primo record stagionale

Col Liverpool, questa sera, è previsto il pienone allo stadio San Paolo: saranno più di 40mila i tifosi pronti a sostenere la squadra. Da giorni esauriti i biglietti per curve e distinti dell'anello superiore, restano disponibilità per quello inferiore e per la tribuna nisida. Lo scorso anno ne furono 37mila coi Reds, oggi molti di più. Perché servirà anche il supporto del pubblico per superare la squadra di Klopp.