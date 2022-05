Col vero Fabiàn è un altro Napoli: Spalletti fa il tifo per la permanenza

Considerando la decisione di non rinnovare il contratto, il Napoli potrebbe accettare anche un'offerta più bassa pur di non perderlo a zero nell'estate 2023.

A Torino è arrivato il settimo gol in campionato, determinante in questo caso per blindare il terzo posto, sopperire alla giornata storta sotto porta di Insigne e dei compagni d'attacco e portare a casa una vittoria meritata sul piano del gioco. Fabian Ruiz è uno degli intoccabili di Luciano Spalletti, nonostante l'abbondanza a centrocampo, ed al di là delle reti lo spagnolo ha un'incidenza fortissima sulla squadra: il momento negativo del Napoli non a caso è arrivato parallelamente al suo periodo più difficile con una fastidiosissima pubalgia a frenarlo.

Spalletti spera nella permanenza

"Parliamo di un top, poi ci può stare un periodo poco brillante perché ha avuto problemi di pubalgia per diverso tempo non facendo vedere il reale valore, ma se il giocatore sta bene è un calciatore fenomenale - le parole del tecnico del Napoli dopo la gara di Torino -. Lui è veloce col pensiero e con la qualità del suo gioco. Ti rende sempre la palla con i giri contati". Senza troppi giri di parole, l'esaltazione delle qualità dello spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023 e tra i principali indiziati ad un addio che il tecnico spera possa non concretizzarsi.

Situazione tutta da decifrare

Considerando la decisione di non rinnovare il contratto, il Napoli potrebbe accettare anche un'offerta più bassa pur di non perderlo a zero nell'estate 2023. Da capire però la strategia del giocatore e di chi lo assiste visto il desiderio di tornare in Spagna: da sempre il sogno è una tra Real o Barcellona e avrebbe più possibilità di realizzarlo rifiutando altre proposte e restando un altro anno per poi mettersi sul mercato da svincolato senza costi di cartellino. Nel frattempo provando anche a riconquistare un ruolo centrale in nazionale.