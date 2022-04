Colombia, grave incidente stradale per Freddy Rincon: l'ex Napoli è stato operato

Prognosi riservata per Rincon che è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Freddy Rincon è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Cali, in Colombia. L'ex giocatore del Napoli stava viaggiando in compagnia di altre tre persone quando la sua vettura si è scontrata con un autobus. Prognosi riservata per Rincon che è stato sottoposto a intervento chirurgico.