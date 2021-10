Colombia, Marca dà 10 a Ospina: "Impressionante, un gigante!"

David Ospina protagonista a Barranquilla nella sfida fra Colombia ed Ecuador, valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Voto 7 per ESPN, protagonista di alcuni interventi fondamentali, su Hincapié, su Caicedo e su Mena. Voto 6 per Cuadrado e per Duvan Zapata. Lo juventino paga qualche imprecisione in fase di suggerimento e soffre l'agonismo ecuadoriano; l'atalantino gioca 70' e sfiora il gol trovando una risposta provvidenziale del portiere avversario. Diversi i giudizi di Marca Colombia, che dà addirittura un 10 al portiere del Napoli: "Impressionante, gigante!". Mentre boccia in modo netto Zapata, con un 4.5 motivato dalla sua poca partecipazione alla manovra. Ben peggio va a Cuadrado, che rimedia addirittura un 3.5: "Mal posizionato in più occasioni. Gioca in così tanti posti che finisce a non giocar bene da nessuna parte".