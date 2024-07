Ufficiale Colpaccio per Gattuso in Croazia: l'Hajduk acquista l’ex Barcellona Ivan Rakitic

Ivan Rakitic è un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato. Gennaro Gattuso accoglie dunque un giocatore di qualità in vista della prossima stagione, il centrocampista croato torna in patria dopo l'avventura in Arabia Saudita, all'Al-Shabab. Trovato dunque l'accordo tra le parti, il classe '88 potrà dunque ritornare a giocare in patria.