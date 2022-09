Colpo ad Ibrox: prova di qualità e agonismo che esalta Spalletti

Il Napoli sbanca Ibrox e si conferma primo nel girone di Champions ed a punteggio pieno. Prestazione di spessore

Il Napoli sbanca Ibrox e si conferma primo nel girone di Champions ed a punteggio pieno. Prestazione di spessore della squadra di Luciano Spalletti, tenendo a bada il dinamismo dei Rangers, galvanizzati da un tifo scatenato ("Il pubblico era incredibile, lo stadio sembrava un tostapane", le parole di Spalletti in conferenza) che potrà rappresentare un'insidia anche per Ajax e Liverpool. Gli azzurri si dimostrano - a differenza delle ultime stagioni - più forti anche degli eventi negativi, rappresentati da qualche errore di troppo sotto porta e nella ripresa addirittura da due calci di rigori non concretizzati da Piotr Zielinski. E lì che si vede la crescita del Napoli, la reazione della grande squadra sottolineata a più riprese da Spalletti, continuando a macinare gioco, uscendo dalla lotta degli scozzesi con grande qualità di palleggio, fino al rigore trasformato da Politano e la gestione dell'uomo in più con le forze fresche anche della panchina.

La forza dei cambi

Nonostante le assenze - Osimhen infortunato e Lozano influenzato - che accorciano le scelte di Spalletti, il Napoli trova sempre energia ed entusiasmo dalla panchina. Al 77' Spalletti risparmia Simeone, Mario Rui e Politano, trovando un buon impatto di Zerbin, ma soprattutto di Olivera che firma l'assist per un altro subentrato come Raspadori, al secondo gol di fila. Più tardi c'è spazio anche per Ndombele, l'uomo più discusso dell'ultimo periodo, che viene premiato da Anguissa con il 3-0 che può rappresentare tantissimo per la sua crescita e l'inserimento in squadra.

Qualità, ma anche agonismo

Spalletti apprezza la prova completa della squadra, al punto da ringraziarla in conferenza stampa: "Dopo quella partenza e dopo il doppio rigore sbagliato, la squadra ha mantenuto la convinzione di prendere i tre punti. Loro sono partiti forte, come ci aspettavamo, ma non riuscivamo ad arginare tutto, si creavano mischie in area, ma abbiamo reagito. La partita è stata dura - ammette il tecnico -, in alcuni momenti anche in equilibrio, ma non abbiamo mai smesso di fare il nostro calcio, non ci siamo mai abbassati e abbiamo sempre pressato, è stata una gara di spessore, di valore, li ringrazio per questa serata così bella".