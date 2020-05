Come cambiano le spiagge: 3,5mt di distanza tra ombrelloni e si pensa a un braccialetto per i bagnanti

Lo ha detto Conte: si potrà andare a mare in estate. Ma come si farà a gestire il flusso delle spiagge? La distanza tra gli ombrelloni, che saranno ridotti, sarà di 3,5 metri tra ognuno, un modo per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. Inoltre verranno sanificati tutti gli spazi comuni come docce e bar, ci saranno dispender di gel e a quanto pare si sta studiando anche l'ipotesi di un braccialetto per tutti i bagnanti.