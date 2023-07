Come giocherà il Bayern con Kim? La nuova squadra a disposizione di Tuchel

Il sudcoreano va a rinforzare un reparto difensivo che ha perso negli scorsi giorni Lucas Hernandez, trasferitosi al Paris Saint-Germain.

Come giocherà il Bayern Monaco con Kim Min-Jae? Tuttomercatoweb fa il punto della situazione sui campioni di Germania.

IN TRE PER DUE POSTI - Il sudcoreano va a rinforzare un reparto difensivo che ha perso negli scorsi giorni Lucas Hernandez, trasferitosi al Paris Saint-Germain. Si contenderà il posto con Dayot Upamecano e Matthijs de Ligt e presumibilmente ruoterà nel corso dei vari impegni. Non dovrebbe essere un concorrente Benjamin Pavard, prossimo destinato a lasciare e in ogni caso il francese sarebbe in questo momento il titolare sulla corsia di destra. Non è da escludere che il tecnico passi anche a un reparto a tre anche se il modulo base sarà 4-2-3-1.

NEUER TITOLARE, NONOSTANTE TUTTO - La questione portiere è stata risolta ancora una volta in favore di Manuel Neuer. Nonostante le 37 primavere, nonostante il grave infortunio, nonostante a gennaio siano arrivati Yann Sommer e in estate sia rientrato Alexander Nubel. Preso atto della situazione, lo svizzero è destinato all'Inter mentre si cerca una nuova destinazione per l'ex Monaco.

ABBONDANZA IN MEZZO - A centrocampo si riparte dalla cerniera Kimmich-Goretzka. Quest'ultimo è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante, come evidenziato dallo stesso Tuchel e la sua permanenza non è sicura. Il club si è mosso nel dubbio per tempo, ingaggiando a parametro zero Konrad Laimer. È rientrato anche Sabitzer dal prestito al Manchester United, infine c'è Ryan Gravenberch che reclama spazio con un Europeo da giocare fra un anno. Possibile per quest'ultimo la cessione, anche eventualmente in prestito.

NUMERO NOVE CERCASI - Il Bayern ha sofferto tantissimo l'assenza di un vero centravanti: Robert Lewandowski non si sostituisce facilmente e la scelta ricaduta su un attaccante con altre caratteristiche, come Sadio Mané, non ha funzionato. Il senegalese può andare via mentre gli attaccanti centrali disponibili sono Choupo-Moting, ottimo come alternativa al titolare che verrà e Mathys Tel, talentuoso ma ancora giovane. L'obiettivo ormai è chiaro e ha un nome e cognome: Harry Kane. Il giocatore è pronto ad approdare in Germania e il suo contratto col Tottenham è in scadenza. Era l'uomo scelto già un anno fa, ma gli Spurs hanno fatto muro: probabile che stavolta cedano. Sulla trequarti Musiala non si tocca, così come Thomas Muller. E sulle fasce c'è abbondanza con Gnabry, Coman e Sané.