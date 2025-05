Ufficiale Genoa, giallo pesante contro il Milan: un titolare salta il Napoli per squalifica

Il Genoa sta giocando in questo momento al Ferraris contro il Milan, incontro valido per la 35ª giornata di Serie A. Al 27esimo minuto della sfida, è arrivata un'ammonizione pesante per i rossoblu di Patrick Vieira: Morten Thorsby era diffidato e ha preso il giallo, dunque salterà la prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica 11 maggio alle ore 20:45.

