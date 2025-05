Sky - Neres può rientrare prima di fine stagione: ha messo una partita nel mirino

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Conte ha fatto riferimento alla necessità di tenere i piedi per terra e tutti sul pezzo semplicemente perché è un uomo di calcio che ne ha viste tante. E’ consapevole della grande opportunità che nessuno nasconde, ma ne conosce anche i pericoli, con un pezzo abbondante di strada ancora da fare. Per esperienza, storia e status che si è meritato, oltre che per la sua attitudine, sa bene cosa significhi vincere.

La vittoria è figlia della sofferenza, del saper aspettare il momento giusto. Parla di entusiasmo perché i tifosi esprimono sentimenti sani e positivi, ma l’euforia sarebbe sciocca, perché in questo momento non è sostenuta dalle cose: il Napoli non ha vinto nulla. La squadra azzurra si è messa in condizione di potercela fare, ma non ha vinto niente. E’ stupido e sciocco dire: ‘Ce l’abbiamo fatta’. Non è così. Può arrivare qualcosa di meraviglioso e straordinario, perché questo Napoli non è stato costruito per vincere subito e non è certamente la squadra più forte di tutte. Quando si parla di fuoriclasse, si fa torto a questa squadra, perché di fuoriclasse non ne ha neanche uno, anche se è lì a lottare per vincere. L’unico era Kvara, e gliel’hanno pure tolto… Questo Napoli ha fuoriclasse però nella testa, nella mentalità acquisita. Per esempio Raspadori è un ragazzo eccezionale, di grande intelligenza, che capisce certe dinamiche e che sta accettando da tre anni di giocare poco, pur essendo ormai diventato un uomo della provvidenza. C’è qualche speranza di rivedere David Neres in campo contro il Parma, anche se ci sono l’aspetto clinico, atletico e tecnico da considerare. Magari per il medico è guarito, ma dal punto di vista atletico non ancora: serviranno delle settimane, per ritrovare la gamba giusta. Poi c’è il fattore tecnico, perché toccherà al mister scegliere e decidere se utilizzarlo. Su Buongiorno, invece, sarebbe bella avere una tranquillità tale da fargli fare almeno una passerella all’ultima gara di campionato”.