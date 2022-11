"Come mai Mazzoleni a Napoli e Benevento?", si chiude la querelle tra Mastella e l'arbitro

Fonte: ANSA

(ANSA) - BENEVENTO, 23 NOV - La querelle tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'arbitro Silvio Mazzoleni si chiude a Bergamo con una stretta di mano tra i due contendenti, concludendo una polemica iniziata il 9 maggio 2021 in occasione dell'incontro di calcio Benevento-Cagliari valido per il campionato di serie A. I giallorossi di Filippo Inzaghi si stavano giocando la permanenza nella massima serie in una sfida decisiva contro i sardi allenati da Leonardo Semplici. Sul punteggio di due a uno per gli isolani, l'arbitro Daniele Doveri di Roma concesse un calcio di rigore per fallo di Asamoah su Viola, salvo poi rivedere la propria decisione su segnalazione del var, affidato nell'occasione a Silvio Paolo Mazzoleni di Bergamo. L'arbitro fu accusato dal presidente Oreste Vigorito, dal direttore sportivo Pasquale Foggia ma, soprattutto, dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. "A pensar male si fa peccato ma assai spesso si indovina. Come mai l'arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento?.