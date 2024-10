Come sono andati i nazionali? Chi può essere più stanco? Tutto sulla pausa dei 12 azzurri

Il Napoli ha vissuto questa sosta osservando anche i suoi 12 nazionali in giro per il mondo. Ma come sono andati? Chi si è stancato di più e chi ha accumulato invece meno minuti? Tutti i numeri degli azzurri che nella pausa non sono rimasti a Castel Volturno.

Alessandro Buongiorno (Italia): 3'

Giovanni Di Lorenzo (Italia): 180', 2 GOL

Giacomo Raspadori (Italia): 83'

Cyril Ngonge (Belgio): 3'

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 180'

Amir Rrahmani (Kosovo): 167', 1 GOL

Billy Gilmour (Scozia): 180'

Scott McTominay (Scozia): 180'

Stanislav Lobotka (Slovacchia): 173'

Frank Anguissa (Camerun): 180'

Mathias Olivera (Uruguay): 87'

Rafa Marin (Spagna Under 21): 90'